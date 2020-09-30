خلال المناظرة.. بايدن ينتقد تعيين قاضية في المحكمة العليا قبيل الانتخابات

انتقد المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأولى مع الرئيس دونالد ترامب إصرار الأخير على تعيين قاضية في المحكمة العليا قبيل الانتخابات.

واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية إيمي باريت مرشحة لخلافة القاضية روث بادر جينسبرج في المحكمة العليا.

وأعلن ترامب من البيت الأبيض قراره ترشيح باريت، وهي قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة.

وولدت إيمي باريت في 28 يناير عام 1972 فهي تبلغ من العمر 48 عاما، وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، ونسب لها مقال نُشر في مجلة عام 2013 القول "إن الحياة تبدأ من الحمل"، وهذا يجعلها المفضلة لدى المتدينين المحافظين الحريصين على إلغاء قرار 1973 التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وصوتت أيضا لصالح سياسات الهجرة المتشددة للرئيس ترامب وأعربت عن وجهات نظر تؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح.

رشحها ترامب لمحكمة استئناف الدائرة السابعة ومقرها شيكاغو، وأكد مجلس الشيوخ تلك الخطوة في تصويت جاء بأغلبية 55 صوتا مقابل 43 في أكتوبر عام 2017 بعد عملية صعبة.

وكانت واحدة من الأسماء التي وضعها الرئيس الأمريكي في اعتباره لتحل محل القاضي أنتوني كينيدي في عام 2017.

وبعد تخرجها في كلية الحقوق بجامعة نوتردام في إنديانا، عملت مع القاضي الراحل أنتونين سكاليا الذي توفي عام 2016، كما عملت كباحثة قانونية في نوتردام لمدة 15 عاما تقريبا.

ولدت في نيو أورليانز، وهي متزوجة من مدعٍ فيدرالي سابق في ساوث بيند بولاية إنديانا، ولديهما 7 أطفال، اثنان منهم تم تبنيهما من هايتي وأصغر أطفالها يعاني من متلازمة داون.

وانطلقت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتقدم كل من ترامب وبايدن بطلبات خاصة قبل المناظرة الأولى، وتم رفض معظمها.

وطلبت حملة تارمب الانتخابية أن يخضع كل من الرئيس وبايدن لتفتيش الأذن من قبل طرف ثالث للكشف عن الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الإرسال الأخرى التي قد تسمح بالاتصال، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.