التموين تطرح 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية في أكتوبر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة المصرية ككل نجحت خلال الفترة الماضية في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، إضافة على مجموعة من المبادرات التي قللت من شأن وقوة فيروس كورونا.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الفترة القادمة سنعظم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، ونؤمن سلاسل الإمداد، وتوفير سلع تهم المواطنين، مؤكدا أنه خلال شهر أكتوبر سيتم طرح 7 مستودعات استراتيجية في 7 محافظات على مرحلتين.

وتابع، أن المرحلة الأولى ستكون في 4 محافظات هي "الشرقية، قنا، الفيوم، والأقصر، إضافة إلى السويس"، وبعد ذلك سيكون لدينا مجموعة أخرى من المستودعات الاستراتيجية.

وأكد "عشماوي"، أن الغرض من المستودعات الاستراتيجية هو زيادة المخزون الاستراتيجي، "ما لدينا من مخزون اليوم يعتبر مخزونا آمنا وهي أكثر فترة في مصر يحدث أن يكون لدينا هذا المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصل إلى 19 سلعة أساسية وهي تعتبر من المقررات التموينية من اللحوم، الدواجن، البقوليات، القمح وخلافة".

وأشار، إلى أنه مثلما تم تأمين تخزين القمح وسلاسل التوريد في القمح وأصبح لدينا ما يقرب من 75 صومعة على مستوى الجمهورية بطاقة تخزينية تصل إلى 3.7 مليون طن، بزيادة قدرها 50% عن السنة قبل الماضية، وأنه على مدار 4 سنوات تم زيادة الطاقة التخزينية، "كان عندنا ما يقرب من 1.6 مليون طن واليوم 3.7 مليون طن، استكمالا لتخزين القمح هناك توجه أيضا لتخزين سلع نهائية التي تمثل المقررات التموينية".