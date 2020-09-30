مرشح يطعن على استبعاده من السباق بعد حصوله على الرمز الانتخابي

أقام مصطفي أحمد فؤاد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن كريم منصور عبدالمجيد محمد فازوره، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر باستبعاد المدعي من الترشح لانتخابات مجلس النواب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61167 لسنة 74 قضائية، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة قبول أوراق الترشح بمجلس النواب محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بصفته.

وقال المدعي، إن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه بمجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، واستوفى جميع الأوراق المطلوبة للتقدم للانتخابات الخاصة بمجلس النواب، وحصل على رمز رأس حورس، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه من المقبولين للترشيح بمجلس النواب، وذلك دون سبب أو مسوغ قانوني.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.