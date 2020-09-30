بين التخلي والدفاع.. ردود أفعال متباينة من أهالي المتهمين بالتحرش

ظهرت في الآونة الأخيرة، الكثير من القضايا التي تتعلق بالتحرش، واتسعت دائرة الاتهام لتشمل فئات مختلفة، وطبقات متنوعة بين أطباء ومدرسين وطلاب جامعة، لكن بعيدا عن طرفي القضية "المتهم والضحية"، هناك طرف ثالث، متمثلا في أهالي المتهمين بالتحرش، إذ لم يتم تسليط الضوء عليهم، لدرجة جعلتهم في طي النسيان والتهميش.

"الوطن" استطلعت آراء عدد من أهالي المتهمين، لإيصال أصواتهم ومعرفة ردود أفعالهم، لما نسب لأبنائهم من اتهامات، فتبين دفاع البعض عن ذويهم من المتهمين مؤكدين برائتهم، بينما التزم آخرون الصمت.

والد المتهم أحمد زكي: "ابني عمل حجات غلط كتير لكن معملش الأفعال دي"

لم يلتزم الصمت والد المتهم أحمد بسام زكي، مثل الكثير من أهالي المتهمين بالتحرش في الدفاع عن ابنه، حيث قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تحدث مع الوالد، ونقل على لسانه "ابني يقول لي أنا جايز عملت حاجات غلط كشاب، لكن معملتش الأفعال دي، وكمان أهم شخصيتين في القضية طلعوا أكاونتات مزيفة".

وقدم الوالد بلاغات إلى مباحث الإنترنت حول ذلك، وأرجع فصل ابنه من إحدى جامعات إسبانيا إلى ما نُشر من وقائع اعتداء جنسي منسوبة له عبر الشبكات الاجتماعية، وفق كلام أديب.

زوجة طبيب طنطا:" هو التحرش دا موسمي بيطلع في الصيف"

وفي ظل الإتهامات الكثيرة التي وجهت إلى طبيب طنطا المتهم بالتحرش، لم تجلس زوجته في مقاعد المتفرجين، أو طلبت الطلاق منه كرد فعل متوقع، بل دافعت عن زوجها عبر منشور علي مواقع التواصل الإجتماعي "فسيبوك" أكدت به أن زوجها يتعرض لحملة ممنهجة منذ 4 سنوات بهدف إفشاله وتشويه صورته بعد النجاح الذي حققه واستطاع معالجة الكثير من المرضى النفسيين.

وأشارت زوجة الطبيب النفسي إلى أن الحملة الممنهجة ضد زوجها تظهر كل عام في أواخر شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، حيث قالت في تدوينة كوميدية في معرض الدفاع عن والد أبنائها: "أكن التحرش ده موسمي بيطلع مثلا في الصيف"، وتابعت: "زوجي وأبو أولادي وعشرة سنين عمري وربنا هينصر المظلوم وهيظهر الحق عشان كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب".

وفي سياق مختلف، التزمت الكثير من الأسر الصمت في الدفاع عن ذويهم المتهمين بالتحرش، ومنهم طبيب أسنان النجوم الذي اتهم بالتحرش بكثير من الفنانين والنجوم ومنهم تميم يونس، وعباس أبو الحسن في واقع تحرش منفردة داخل عيادتة، حيث التزمت زوجتة وأولادة الصمت في التعليق علي قضايا التحرش التي اتهم بها هذا الطبيب.