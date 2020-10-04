النمسا: 4 أتراك يستولون على 1.6 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب

كشفت تحقيقات مشتركة بين النيابة العامة ووزارة المالية النمساويتين عن تجاوزات واسعة ارتكبتها جمعيات تركية في فيينا، منها تنظيم رحلات حج وإقامة أعراس ضخمة بدون دفع ضرائب، مشيرة إلى أن 4 أتراك استولوا على 1.6 مليون يورو بدون وجه حق من أموال دافعي الضرائب.

وقالت مصادر في وزارة المالية، اليوم، إن مؤسسات رياض الأطفال التركية ارتكبت مخالفات جسيمة، للحصول على المساعدات الاجتماعية ومنها تسجيل أسماء وهمية لأطفال، إضافة إلى استخدام حيل في الحسابات المالية للجمعيات التركية.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مراجعة المراكز المالية لنحو 211 جمعية منذ بداية 2019، وتشمل هيئات ومؤسسات دينية وتعليمية (مدارس ورياض أطفال) وتتلقى دعما من أموال دافعي الضرائب النمساويين، لافتة إلى وجود تهرب من الضرائب ومخالفات جسيمة في أكثر من في 40% من الجمعيات التركية.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى شراء مبان سكنية من أموال المساعدات الحكومية، إضافة إلى تلقى تبرعات بدون الحصول على موافقات رسمية، فضلًا عن استخدام الجمعيات الدينية في أنشطة تجارية.