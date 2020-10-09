تيم الحسن يعلن موعد طرح مسلسل "الهيبة الرد"

أعلن الفنان تيم الحسن عبر حسابه بإنستجرام عن موعد طرح الجزء الرابع والأخير من مسلسل "الهيبة"، والذي يحمل عنوان "الهيبة الرد".

ونشر تيم برومو المسلسل وعلق قائلا: "ابتداء من الشهر القادم 1 نوفمبر مسلسل"الهيبة الرد".

وكان صُناع مسلسل "الهيبة"، أعلنوا أن نهاية سلسلة "الهيبة"، ستكون من خلال الجزء الرابع، بعد تقديم 3 مواسم ناجحة جماهيريًا.

وعبّر تيم حسن، عن حزنه لإنهاء أحداث مسلسل "الهيبة"، خلال تصريحات تليفزيونية، موضحًا: "يجب أن يكون هناك أفاق وشخصيات جديدة في هذه المهنة".

وبدأ الفنان تيم حسن، تصوير أحداث الجزء الرابع في سوريا منذ أيام، نظرًا لسخونة الأجواء في لبنان مؤخرًا.

في الجزء الأول "الهيبة، شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، الفنان تيم حسن أحداث المسلسل، وفي الجزء الثاني حلّ بدلًا عنها، الفنانة نيكول سابا "الهيبة العودة".

وفي الجزء الثالث "الهيبة الحصاد"، قدمّت الفنانة سيرين عبدالنور الدور عوضًا عن "نيكول"، وفي الجزء الرابع "الهيبة الرد" تشارك الفنانة السورية ديما قندلفت بدلًا من "سيرين".