بالأرقام.. 265% زيادة في "دعم" المواطنين منذ 2010

تتطورت قيمة الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، التي تستهدف الجهات الأكثر احتياجا ودعم الأطفال والمرأة المعيلة بعد استحداث برنامجي تكافل وكرامة وشراء ألبان الأطفال إلى جانب التعليم الأساسي والصحة ومبادرات التطعيم المختلفة، التي تنفذها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية.

وارتفعت المخصصات الموجهة إلى الدعم والمزايا الاجتماعية من 123 مليار جنيه في عام 2010 إلى نحو 326 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بنسبة ارتفاع 265 % خلال عشر سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان سابق، أن الحكومة حريصة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

263 مليون جنيه لسكك حديد مصر

ووفقا لبنود الموازنة العامة للدولة بلغت الإتاحات المالية العاجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2019/2020 نحو 28.17 مليار جنيه لصالح الجهات والهيئات الحكومية وتضمنت الإتاحات، نحو 263 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و265.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة.

366.6 مليون جنيه للتأمين الصحي على المرأة المعيلة والطلاب

كما تضمنت نحو 366.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى2019 /2020.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة، اختلف تماما خلال الـ20 عاما الأخيرة، فبعد أن كان الفرد يحصل على 227 جنيها فقط في عام 2000، وصل لأكثر من 3000 جنيه في 2020.

وأضاف مدبولي، اليوم، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل جهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه في مجال الصحة عام 2000، واليوم أصبحت تنفق 93.5 مليار جنيه، كما كانت الدولة في العام 2000 تنفق 20.4 مليار جنيه على التعليم، واليوم تنفق 58 مليار جنيه.

وتابع مدبولي: "عملنا دراسة عن اللي بتصرفه الدولة على المواطن، حتى يصل لـ20 عاما، وهم فئة عددهم 44.7 مليون نسمة، وجدنا أنّنا ننفق أكثر من 13 ألف جنيه على كل شخص سنويا".