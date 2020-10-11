مرشحة تنسيقية الشباب لـ"النواب": سأعمل لإعادة لقب "المؤرخ المصري"

التقت مي كرم جبر، المرشحه عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بمجموعة من طالبات الجامعات المصرية المختلفة، للتعرف على رؤيتهن حيال وضع التعليم الجامعي والمناهج الدراسية، وآليات تطويرها ليتناسب خريجيها مع سوق العمل.

وأوضحت "جبر"، أن أهمية الاستماع للطلاب لا تقل عن رؤى واضعي المناهج الدراسية، لأن الطلاب يحتكون بسوق العمل قبل التخرج بعام أو أكثر، وهذا يخلق بداخلهم نظرة واضحة حول ما يتمنونه من الدراسة لتجعلهم قادرين على إيجاد فرصة عمل في أسرع وقت.

وشهد اللقاء عدة مقترحات مهمة من خلال الحديث معهن بشأن تطوير العملية التعليمية، في جوانب متعددة فيما يخص الدراسة، والتي جاء على رأسها توفير ساعات متوازية للجانب العملي بالدراسة في الكليات النظرية، حيث اعتبرن أن هذه أولى خطوات تخريج شباب مؤهل لسوق العمل، وهو ما اتفقت معه مي جبر.

وقالت مي جبر، في بيان لها، إن اللقاء خرج أيضًا بعدة مبادرات منها استغلال خبرة خريجي كليات الآداب تخصص التاريخ لرصد وتدوين المرحلة التي نعيشها الآن، وعودة لقب "المؤرخ المصري" بين الشباب المصري المثقف، وأن يتم إعداد دورات تدريبية على الأسلوب العلمي لتدوين التاريخ.

ودفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ26 مرشحًا لخوض سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربع (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، و(الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، و(شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي.

وتواصل التنسيقية، استقطاب وخلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات، والتخصصات، للدفع بهم في الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.