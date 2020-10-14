"الجيزة": تخفيض 50 % لـ"أراضي وضع اليد ذات الطابع الريفى البسيط"

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإجتماع الإسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون144لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد إملاك الدولة.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ الجيزة خلال الإجتماع أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة للظروف الإقتصادية والإجتماعية فقد تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة، وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.

حساب المساحة الزائدة بالاسعار دون تخفيض

وأشار الي أن القرار يسرى على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيراً إلى أنه فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالاسعار دون تخفيض.

تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الإسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة حيث أكد المحافظ أن الاجراء يأتى إنطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم

من ناحية اخري وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منطومة النظافة، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين