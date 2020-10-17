5 خطوات للحصول على ترخيص بناء "ابني بيتك" بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، 5 إجراءات يجب أن يتقدم بها المواطن لطلب الحصول على ترخيص بناء "ابني بيتك" بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة محضر استلام الأرض

- صورة بطاقة سارية

- تقرير مهندس استشاري بتحمل المبنى للكوارث الطبيعية ويُحدد بالتقرير نوع البناء

- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية كاملة معتمدة من مهندس نقابي أو المكتب الهندسي المصمم

- تقرير جسات التربة

- برنامج زمني للتنفيذ

- صورة خريطة المجاورة

- شهادة إشراف على التنفيذ من مهندس نقابي حر

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

الخطوة الرابعة: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

"حدائق العاصمة"

هي امتداد مدينة بدر وتبعد 10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التفكير في إنشائها بعد الطلب الهائل على السكن في مدينة بدر، وتم بدء العمل فيها دون انتظار للقرار بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هي واحدة من ضمن 14 تجمعا سكنيا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهى امتداد طبيعي لمدينة بدر القديمة.

موقع المدينة الجديدة

- تقع المدينة الجديدة شرق القاهرة تحديدا على حدود مدينة بدر الحالية من الجهة الشرقية، وتم تخصيصها على مساحة 33 ألفا و813 فدانا، وهي الأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة عن المدينة القديمة.

- تقع على طريق القاهرة- السويس مباشرة يحدها من الغرب الطريق الإقليمي ومن الجنوب طريق "القاهرة- السويس" من الكيلو 56 حتى الكيلو 75 ويحدها شمالا خط سكة حديد (عين شمس- السويس) وشرقا طريق التل الكبير ولقربها من العاصمة الإدارية الجديدة اقترح تسميتها بحدائق العاصمة نسبة لقربها منها.