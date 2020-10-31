حكم نهائي بمعاقبة مهندس تقاعس عن تحرير مخالفات أرض زراعية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص، منذ قليل، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من "م.م.ع" مهندس بمحافظة الزقازيق في حكم محكمة أول درجة بخصم شهرين من أجره لتقاعسه مع آخرين عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حينه حيال تعديات العديد من المواطنين على الأراضي الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع بعزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله نائبي رئيس مجلس الدولة.