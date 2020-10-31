"الجمال" يوجه بالتيسير على الطلاب وتعريفهم بالمنصات الإلكترونية

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على عمداء كليات الجامعة على ضرورة متابعة انتظام العام الجامعي الجديد، والتأكد من دقة تطبيق نظام التعليم الهجين في مختلف الكليات وفق النسب المحددة والمعلنة سابقًا، والتي تجمع بين المحاضرات الحضورية داخل القاعات الدراسية والمحاضرات الإلكترونية المقدمة على المنصات التعليمية المختلفة، لتقليل تواجد الطلاب بكلياتهم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد.

ووجّه، بضرورة التيسير على الطلاب وتعريفهم بالخدمات المتاحة على المنصات الإلكترونية، مع التزام الأساتذة بشتى الأقسام بضرورة تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق على الأقل وإتاحتها للطلاب على المنصة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لمجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة عن شهر أكتوبر 2020 بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس من عمداء كافة كليات الجامعة النظرية والعملية.

ولفت رئيس جامعة أسيوط، إلى ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعات الدراسية والمعامل وأماكن تجمع الطلاب، والتأكد من وجود مسافات بينية كافية بين الطلاب، وانتظام إجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة للأماكن بصفة دورية، مع منع دخول الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات من دخول المحاضرات الدراسية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مكلفًا نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي رصد لحالات إيجابية بين الطلاب المقيمين.

وتضمن مجلس الجامعة مناقشة لعدد من الموضوعات الإدارية والتعليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس عن هذا الشهر.