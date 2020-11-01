إجراءات إبرام عقود زواج المصريين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية الخطوات والمستندات اللازمة لراغبي إبرام عقود الزواج للمصريين بالخارج، متضمّنة متطلبات إبرام عقود الزواج لدى البعثة.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة في حالة الرغبة بالزواج أو الطلاق خارج الدولة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لإبرام عقود زواج المصريين بالخارج

ـ جواز سفر وإقامة الزوج وصورة منه.

ـ جواز سفر وإقامة الزوجة وصورة منه.

ـ جواز سفر وإقامة الوكيل والولي الشرعي وصورة منه.

ـ جواز سفر وإقامة الشاهد الأول وصورة منه.

ـ جواز سفر وإقامة الشاهد الثاني وصورة منه.

ـ إقرار الزوج بأنه لم يسبق له الزواج أو تزوج وله أبناء ويصدق من القنصلية.

ـ إقرار الـزوجة بأنها لم يسبق لها الزواج أو كانت متـزوجة وانفصلت عن زوجها ولم تتزوج منذ طلاقها حتي تاريخه أو توفي عنها زوجها ولم تتزوج منذ الوفاة حتى الآن ويصدق من القنصلية.

ـ إذا كانت الزوجة مطلقة أو زوجها توفي عنها، عليها إحضار أصل قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة مصدق عليها من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية.

ـ إذا سبق للزوج الزواج وطلق أو توفيت الزوجة فعليه إحضار أصل قسيمة الطلاق أو أصل شهادة الوفاة مصدق عليها من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية.

ـ شهادة صحية للزوج تفيد عدم إصابته بمرض من الإمراض التي تجيز التفريق مصدقة من الشئون الصحية ووزارة خارجية الدولة التي يقيم بها والقنصلية المصرية.

ـ شهادة صحية للزوجة تفيد عدم إصابتها بمرض من الأمراض التي تجيز التفريق مصدقة من الشئون الصحية ووزارة خارجية الدولة التي يقيم بها والقنصلية المصرية.

ـ عدد 6 صور شخصية للزوج.

ـ عدد 6 صور شخصية للزوجة.

ـ ضرورة أن يكون الطرفان مقيمين بالدولة.

ـ الاتفاق على مقدم ومؤخر الصداق.