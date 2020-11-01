المنتج وليد مصطفي: تحويل رواية "شلة ليبون" إلى فيلم سينمائي

كشف المنتج وليد مصطفى، المالك لإذاعة إينرجي، أنه اشترى حقوق رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن، استعدادًا لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم.

وصدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر ولاقت نجاحًا كبيرًا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة، وتدور حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عامًا، منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك.

وكانت ليلة رأس السنة عام 2010 مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبري، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.

وقال المنتج وليد مصطفى إنه أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وإنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".

الرواية الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة والتي تقع في 244 صفحة من القطع الصغير، هي السابعة في رصيد مؤلفها المهندس المدني المصري هشام الخشن "57 عاماً"، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين.

تكتسب الرواية اسمها من عمارة ليبون المطلة على النيل بحي الزمالك، والتي أنشأها المهندس أنطون سليم نحاس منتصف القرن العشرين لصالح رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون، حيث تبدأ الأحداث وتنتهي داخل شقة في الدور السادس من البناية.

تنطلق الأحداث من عام 1978 داخل "صالة قمار" يعمل بها يسري حيث تقوده الأقدار للعب في مواجهة أحد الأمراء على طاولة البوكر رغم تعارض هذا مع قوانين العمل بالمكان، وتزداد الأمور تعقيدًا حين يختار الأمير أن تكون قيمة الرهان مليون جنيه.