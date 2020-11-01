المنتج وليد مصطفي: تحويل رواية "شلة ليبون" إلى فيلم سينمائي

المنتج وليد مصطفي: تحويل رواية "شلة ليبون" إلى فيلم سينمائي
كتب:
إلهام زيدان
06:19 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
هشام الخشن خلال الاتفاق على تحويل "شلة ليبون" إلى فيلم
كشف المنتج وليد مصطفى، المالك لإذاعة إينرجي، أنه اشترى حقوق رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن، استعدادًا لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم.
وصدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر ولاقت نجاحًا كبيرًا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة، وتدور حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عامًا، منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك.
وكانت ليلة رأس السنة عام 2010 مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبري، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.
وقال المنتج وليد مصطفى إنه أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وإنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".
الرواية الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة والتي تقع في 244 صفحة من القطع الصغير، هي السابعة في رصيد مؤلفها المهندس المدني المصري هشام الخشن "57 عاماً"، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين.
تكتسب الرواية اسمها من عمارة ليبون المطلة على النيل بحي الزمالك، والتي أنشأها المهندس أنطون سليم نحاس منتصف القرن العشرين لصالح رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون، حيث تبدأ الأحداث وتنتهي داخل شقة في الدور السادس من البناية.
تنطلق الأحداث من عام 1978 داخل "صالة قمار" يعمل بها يسري حيث تقوده الأقدار للعب في مواجهة أحد الأمراء على طاولة البوكر رغم تعارض هذا مع قوانين العمل بالمكان، وتزداد الأمور تعقيدًا حين يختار الأمير أن تكون قيمة الرهان مليون جنيه.