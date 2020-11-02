نشاط مكثف في إيبارشيات الكرازة المرقسية: افتتاحات ورسامات

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاطا مكثفا داخل مصر وخارجها خلال الساعات الماضية، وسلّط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الضوء عليها عبر بيانات رسمية نشرت عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، على فيس بوك.

وداخليا، افتتح الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الدورة الدراسية الثامنة لمركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، بمجمع خدمات سان ارساني التابع للقطاع، والتي تحمل عنوان "السماء والحياة الأبدية".

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الأنبا رافائيل ألقى محاضرتين، تناول خلالهما موضوعي "المجيئ الثاني وعلاماته، قيامة الأموات".

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنّه في السياق ذاته، جرى توزيع شهادات الناجحين من "طلبة الأقاليم" بالدورة السادسة للمركز، وشهد الافتتاح القس بيشوي حلمي مدير المركز.

وأشار حليم، إلى أنّ مركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، أول مركز أكاديمي متخصص في الدراسات اللاهوتية، يقدم دورات متدرجة في اللاهوت الأرثوذكسي.

فيما صلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صلوات القداس، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد اسطفانوس بعزبة رستم، وجرى خلال الصلاة، منح كاهن الكنيسة ذاتها القس بيشاي مهني رتبة القمصية، كما دشن بعض الأواني الخاصة بخدمة المذبح.

وفي سياقٍ رعوي آخر، افتتح الأنبا مرقس عقب القداس، مبنى العيادات التخصصية الجديد التابع للكنيسة، وذلك في إطار تطوير الخدمة الطبية المقدمة من الكنيسة لسكان المنطقة كافةً.

أما خارجيا، فقدّم الأنبا كاراس، أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا، التهنئة للسفير معتز زهران سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، سفيرًا لمصر في واشنطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا، إلى مقر السفارة في واشنطن، حيث استقبله السفير وطاقم السفارة.