"مصر 54 عالميا".. أهم 5 معلومات عن "مؤشر الجوع 2020"

جاءت مصر في الترتيب 54 عالمياً على مؤشر الجوع العالمي للعام 2020، بقيمة كلية للمؤشر 11.9 نقطة، وهي بذلك تقع ضمن المجموعة الثانية ذات المستوى المعتدل، بينما على المستوى الاقليمي جاءت مصر في المرتبة الثامنة عربياً، أما على المستوى الأفريقي غير العربي فقد جاءت في الترتيب الثاني بعد موريشيوس.

وتضمن التقرير دراسة حالة لدولتي جمهورية الكونغو الديموقراطية ونيبال، حيث تم استعراض حالة الجوع ونقص الغذاء والفقر في هاتين الدوليتن ومدى تأثرهما بالعوامل الاجتماعية والسياسية والأمنية بكل دولة، كما استعرض برامج المساعدات التنموية المقدمة بكل دولة، واحتياجات كل دولة لتحسين حالة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل.

وذكر التقرير أنه ما زال هناك عدد كبير من الأفراد يعانون من الجوع ونقص التغذية على مستوى العالم، فحوالي 690 مليون لا يحصلون على الكمية الملائمة من السعرات الحرارية، و144 مليون طفل يعانون من التقزم، إلى جانب أن 47 مليون طفل يعانون من الهزال، و5.3 مليون طفل (في عام 2018) توفوا قبل بلوغهم سن الخامسة.

"الوطن" تستعرض في نقاط أبرز 10 معلومات عن مؤشر الجوع العالمي للعام 2020:

- يصدر سنوياً عن المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء (IFPRI) بالاشتراك مع مؤسستي Welthungerhilfe الألمانية و Concern Worldwide الأيرلندية، وهي مؤسسات لا تهدف للربح.

- يتكون من أربعة مؤشرات فرعية: نقص الغذاء: نسبة السكان الذين لا يحصلون على المقدار الكافي من السعرات الحرارية، هزال الأطفال: نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات والذين يعانون من الهزال (عدم ملائمة أوزانهم مع أطوالهم)، تقزم الأطفال: نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات والذين يعانون من التقزم (عدم ملائمة أطوالهم مع أعمارهم)، ووفيات الأطفال: معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات.

- تتراوح قيمته بين الصفر و100.

- الهدف من هذا المؤشر، تصميم أداة لقياس ورصد حالة نقص الغذاء والتقدم المحرز في محاربة الجوع على المستوى العالمي والاقليمي ومستوى الدول، ورفع الوعي بأهمية مكافحة نقص الغذاء، ومقارنة مستوى الجوع بين الدول والمناطق، وجذب الانتباه نحو المناطق الأكثر معاناة من نقص الغذاء.

- لا يغطي المؤشر كافة دول العالم، ولكن الدول التي تتوفر لها بيانات مكتملة عن المؤشرات الفرعية الأربعة المكونة لمؤشر الجوع العالمي. في عام 2020 تم حساب المؤشر لنحو 107 دول فقط.