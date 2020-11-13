اليوتيوبر الساخر من مذيعي القرآن الكريم باكيا: كنت بقلدهم دون إهانة

حصلت "الوطن" على تفاصيل التحقيق مع اليوتيوبر محمد شرف، المتهم بالتنمر والسخرية وإهانة مذيعي القرآن الكريم، وخضع المتهم لجلسة تحقيق من قبل النيابة العامة على مدار 3 ساعات متصلة شرح خلالها تفاصيل الواقعة، مدعيًا أنه لم يقصد الإهانة أو السخرية من أي أحد، كما أنه لا يقبل الإهانة للأديان فهو مسلم ومتدين ويعرف ذلك جيدًا.

"شرف" باكيًا: بقلد المذيعين زي الفنانين والمطربين

وأضاف المتهم خلال اعترافه أمام النيابة باكيًا:" كل اللي عملته كان تقليد عادي للمذيعين في إذاعة القرآن الكريم فقط، زي ما بنقلد الفنانين أو المطربين أو معلقين كرة القدم، ولم أقصد السخرية من إذاعة القرآن الكريم أو مذيعيها وقراءها".

وأوضح:" أنا تربيت على إذاعة القرآن الكريم عشان أنا من أسرة متدينة والفيديو قديم من شهر يناير الماضي يعني تقريبًا من سنة، بس للأسف الموضوع اتفهم بشكل غلط من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غير الشكل المقصود به".

أنا متدين ومن أسرة محبة لإذاعة القرآن الكريم

وتابع شرف خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة إنه لم يقصد الإساءة إلى إذاعة القرآن الكريم، وأنه يحترمها ويقدرها، ويفهم دينه جيدًا ولم يقصد الإهانة أو الإساءة للدين الإسلامي أو الإعلاميين في إذاعة القرآن الكريم: "أحترمهم وأقدرهم ولا أقصد الإساءة، كنت أمزح فقط في البرنامج بشكل عادي، وأنا من أسرة محافظة ومحبة لإذاعة القرآن الكريم، وكل اللي حصل إني قلدت البرومو الخاص بالبرامج والمقدمين ومذكرتش أي حد بأي سوء".

أدلة الاتهام

120 ثانية هي مدة فيديو الإساءة والسخرية من مذيعي إذاعة القرآن الكريم كان بمثابة دليل الاتهام التى استندت إليه النيابة العامة خلال التحقيق مع المتهم، وواجهته بهذا الفيديو الذي لقتى رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى غضب بين قطاع كبير من المتصفحين لهذه المواقع، وتبين أن "شرف" ظهر أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا ليه، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايمًا شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا أحنا بنام وهما شغالين، وكان فيه برنامج اسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش أن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيًا".

وكانت تمسكت الشؤون القانونية في الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغها إلى النائب العام ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، وأكد حسين زين في بيان للهيئة، أن الوطنية للإعلام، ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

الوطنية للإعلام: صاحب الفيديو وقع في خطأ جسيم

وأوضح "زين"، أنه لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام، حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعًا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وتُحذر الوطنية للإعلام بشدة، أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.