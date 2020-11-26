أفضل موظفة حكومية عربية: وراء كل امرأة عظيمة رجل

قالت نهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، والحاصلة على لقب أفضل موظفة حكومية عربية، إنها حضرت الحفلة الخاصة بجوائز التميز الحكومي "أونلاين" وكانت سعيدة للغاية بحصولها على هذا اللقلب، "سجدت شكر لله وحمدت ربنا وشكرته".

وأضافت خلال حديثها عبر سكايب مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنها قدمت للحصول على الجائزة وفازت بها، وهي ليست الجائزة الأولى التي تحصل عليها في مجال التميز الحكومي، ولكنها حصلت على أكثر من جائزة في مجال التميز الحكومي من قبل، "أملي كان كبير في ربنا المرة دي إنه طوال مراحل شغلي اللي تعبت فيه أنا والمجموعة اللي معايا وكان عندي أمل كبير ربنا يكافئني بعد سنين التعب اللي مريت بيها".

وشرحت السيد أن جائزة الفئات الخاصة بأفضل موظفة حكومية لها معايير كثيرة، وأهما أن يكون الموظف مستمر التعليم ولا يقف عند شهادته الجامعية وأن يكون لديه فكر ابتكاري ويفكر خارج الصندوق ويفكر بشكل إبداعي ويكون له أثر استثنائي في عمله، وأن يقدر ظروف العاملين معه، وأن يكون لديه خبرات وأن يكون مشارك بمؤتمرات ويكون لديه مبادرات بالمجال الحكومي وأن يكون شغله به ابتكار وأن يحاول أن يصل للريادة والتميز.

واستكملت السيد أن المرأة المصرية حاليا أصبحت مشاركة في كل المجالات فهي مديرة ووزيرة ومحافظ وترأس شركات هامة ومؤسسات ضخمة وبدأت تاخذ الريادة بأكثر من مجال، وهو مايحفز المرأة المصرية على الاجتهاد والتميز والاستمرار في تقدمها وتشارك وتؤدي وتجتهد، مشددة على أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمرأة المصرية كبير جدا ويتيح لها المجال في كل المواقع للعمل، ولذلك على المرأة تنمية نفسها سواء بالتعليم والمشاركة والمؤتمرات طالما رؤية مصر تدعم المرأة.

ووجهت السيد نصائح للمرأة المصرية بألا تضيع وقتها وتستغل وقتها وتنظمه في كل مايفيدها ويضيف لها، مشددة على أن وراء كل امرأة عظيمة رجل يساعدها "أكيد لو زوجي مش بيساعدني مكنتش هعرف أنجح، خصوصا إني عندي بنت صغيرة وبتحتاج عناية وزوجي بيساعدني لأنه الحياة مينفعش من غير مشاركة طيبة وتعاون".

وروت السيد أن زوجها كان سعيد للغاية بحصولها على هذه الجائزة واحتفل مع أصدقائه في عمله، وأسرتها أيضا كانت سعيدة للغاية وفخورين بها، وفي عملها تمت ترقيتها وأصبحت مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق منذ نحو شهر ونصف وجميع زملائها سعيدون للغاية بنجاحها.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

تعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

وحصدت جمهورية مصرية العربية 4 جوائز مختلفة ضمن الجائزة، وهي جائزة أفضل وزير عربي، والتي حصدتها الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربي، والتي فاز بها اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، والتي حصدتها نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية.