تركيا تسجل رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل رقما قياسيا حيث بلغ 174 في الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، أن بعض المناطق في البلاد تشهد ذروة ثالثة من وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تركيا سجلت مستوى قياسيا جديدا في الوفيات جراء الفيروس.

وذكر قوجة، أن ولايات إسطنبول وإزمير وقوجه إيلي وغازي عنتاب بين المناطق التي تشهد "ذروة ثالثة" من الجائحة.

وكان قوجة قد أعلن عن "ذروة ثانية" لانتشار فيروس كورونا في تركيا في أوائل سبتمبر الماضي.

وكان رئيس حي بهتشلي إيفلر بمدينة إسطنبول، أحمد ريهان مختار، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قفزة مرعبة في عدد إصابات فيروس كورونا، لتصل إلى 2200 شخص مصاب بفيروس كورونا، مطالبا الجميع بتوخي الحظر والالتزام بالتدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بالوباء، ولمحاولة التخلص من الوضع المأساوي للحى.

وتأتي إصابات حي بهتشلي إيفلر بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرا، وأعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفرض حظر التجوال بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا لمعدلات خطيرة وصلت إلى 5 آلاف إصابة في اليوم الواحد، فضلًا عن ارتفاع حالات الوفيات، إلا أن معدل الإصابات مازال في ارتفاع منذرا بوضع صحي كارثي في تركيا.