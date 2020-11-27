منها قناة أنجولية.. 3 طرق لمشاهدة نهائي القرن مجانا بدون تشفير

عشاق كرة القدم بمصر والوطن العربي وأفريقيا بأكملها، على موعد الليلة مع مشاهدة مباراة القرن بين فريقي الزمالك والأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتُذاع مباراة نهائي القرن حصريًا على قنوات beIN SPORTS المُشفرة سواء beIN SPORTS 1 HD أو beIN SPORTS 7 HD، ويُعلق على المباراة المعلق الشهير عصام الشوالي.

وبسبب إذاعة المباراة الأهم في القرن الحالي عبر قنوات مشفرة ليست متاحة إلا للقليل من المواطنين، "الوطن" تستعرض عدة طرق بإمكانك من خلالها مشاهدة المباراة دون دفع مقابل مادي:

- الطريقة الأولى.. قناة تايم سبورت الأرضية

يُمكنك متابعة مباراة الزمالك والأهلي عبر التليفزيون الأرضي، حيث سيتم إذاعتها عبر قناة تايم سبورت بتعليق مدحت شلبي، والتي يتم بثها من خلال التردد الأرضي UHF 32.

ويمكن الوصول إلى تلك القناة الأرضية المجانية عبر توصيل سلك الإريال الأرضي عبر جهاز أو شاشة التليفزيون، مع فصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون.

- الطريقة الثانية.. تحويل الدش إلى إريال أرضي

يمُكنك شراء محول سعره من 5 إلى 10 جنيهات، وعن طريق ذلك المحول يمكنك تحويل الدش إلى إريال أرضي تتابع من خلال مباراة القمة، وذلك بتوصيل سلك الريسيفر بين طرفين الأول في جهاز التليفزيون أو الشاشة والثاني في جهاز المحول.

- الطريقة الثالثة.. قناة TVT التوجولية

ستنقل قناة TVT التوجولية نهائي القرن على الهواء مباشرة، ويتم بث القناة عبر قمر: Eutelsat W1 10 E

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

ومن الجدير بالذكر أن مباراة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي ستُقام الليلة في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، ويغيب عن المباراة 6 لاعبين بسبب إيجابية مسحة كورونا التي أجروها أمس الأول الأربعاء وهم محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك، ووليد سليمان وصالح جمعة وأليو ديانج من الأهلي.