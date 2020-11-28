وزير الاقتصاد الألماني: الإغلاق الجزئي قد يمتد حتى الربيع

أكد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في مقابلة صحفية نشرت اليوم السبت، أن "إجراءات الإغلاق الجزئي في ألمانيا قد تمدد حتى أوائل الربيع، إذا لم تتم السيطرة على عدوى كورونا".

وأشار ألتماير لصحيفة "داي ويت"، إلى أنه "لم يكن من الممكن التقرير بوضوح، بينما كان معدل الإصابات أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا، لكل 100 ألف نسمة، في أجزاء كبيرة من ألمانيا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال: "أمامنا من ثلاثة إلى أربعة أشهر شتاء طويلة، ومن الممكن أن تظل القيود سارية في الأشهر الأولى من العام 2021".

جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقت مع قادة 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، على "تمديد وتشديد الإجراءات ضد فيروس كورونا، حتى الـ20 من ديسمبر القادم على الأقل".

كما أعلنت ألمانيا "ضوء الإغلاق" في أوائل نوفمبر الجاري، الذي أغلق الحانات والمطاعم، فيما سمح للمدارس والمتاجر بالبقاء مفتوحة.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن هذه الإجراءات "أوقفت النمو المتسارع للإصابات"، في حين "استقرت العدوى عند مستوى مرتفع".

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 21695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات بهذا الفيروس منذ بدء الوباء في ألمانيا إلى 1.028.089 حالة إصابة.

ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19" التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان، أمس.

وأقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179.8 مليار يورو في عام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وستسدين ألمانيا نحو 84 مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في سبتمبر، قبل حلول الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19".

وفرضت ألمانيا مطلع نوفمبر قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، مما يلقي بثقله على الاقتصاد.