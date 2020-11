فيديو.. محتجون يضرمون النار وسط باريس احتجاجا على قانون "الأمن الشامل"

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 9 أشخاص، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت اليوم السبت في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا احتجاجا على قانون "الأمن الشامل"، الذي يصفه المحتجون بأنه يهدد الحريات العامة.

وأحرق متظاهرون أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن المتظاهرين أضرموا النار وسط العاصمة احتجاجا على القانون، فيما عملت أجهزة الإطفاء على إخماد الحرائق.

وأضاف المراسل، أن التوتر قد زاد بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتداء الشرطة على رجل أسود، الخميس الماضي، في قضية شكلت ضغطا على الحكومة.

ولم تقتصر التجمعات على العاصمة فقط، حيث احتشد آلاف الأشخاص السبت، في عدد من المناطق بفرنسا لإدانة قانون يجرى إعداده ويعتبره منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات.

ففي مدينة ليل، شمالي البلاد، تجمع نحو ألف شخص، برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار "حرية مساواة صوروا".

كما احتشد أكثر من 4 آلاف متظاهر في مونبلييه جنوبي البلاد، وكذلك في غربها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن جرح 23 شرطيا في باريس، و14 آخر في مدن أخرى خلال تظاهرات السبت.

Chaos in #Paris as thousands take to the streets today in protest against a new "security law" which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/6yE54xCDtH