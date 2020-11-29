إصابة راكب بقطار "المنصورة - الزقازيق": مجهولون رشقوه بالحجارة

أعلنت هيئة السكة الحديد، منذ قليل، فى بيان رسمي، عن قيام مجهولين برشق قطار 394 أثناء مسيره بين محطتي البقلية والسنبلاوين، ما عرض أحد الركاب للإصابة بالرأس وسالت الدماء على وجهه.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعمل الإسعافات اللازمة للراكب ونقله إلى مستشفى السنبلاوين.

ومن منطلق الحرص على سلامه المواطنين، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الظواهر والسلوكيات الخاطئة ينتج عنها أضرار تتعلق بسلامة الركاب وتلفيات بالقطارات وتؤثر على سلامة حركة مسير القطارات.

وأهاب "رسلان" بالمواطنين الحفاظ على أرواح العاملين والركاب والالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.

وفى سياق مختلف، أكد رئيس هيئة السكة الحديد، رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تساقط الأمطار الغزيرة، موضحًا تخفيض سرعات القطارات حال وجود مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنّ حركة القطارات لم تتأثر بحالة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، كما أنّ حركة التشغيل منتظمة منذ صباح اليوم.

وأضاف "رسلان"، أنّ غرف العمليات موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق، لمتابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أزمات، لافتًا إلى أنَّ الهيئة لها خطوط اتصال مباشر مع هيئة الأرصاد الجوية لمنحها المعلومات أولًا بأول عن المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بشدة لخفض سرعة القطارات خاصة على خطوط المناطق المفتوحة.