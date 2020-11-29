"الشيوخ" يوافق على تعديل اختصاصات هيئة مكتب المجلس

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة 24 المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك وفقًا للمقترح المقدم من النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن".

ووفقَا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تقضي المادة 24 بأنَّه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظیم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والادارية، وفقًا للنظام الذي يضعه، وذلك في ضوء اقتراح النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" بإضافة عبارة "المالية والإدارية".

يُشار إلى أنَّ مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقًا وحكم المادتين 118، 254 من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكّينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أنَّ الدستور أكّد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.