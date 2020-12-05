"الأمم المتحدة": عدد المتطوعين في مصر يزيد على أكثر من مليون ونصف

شارك المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في احتفالية اليوم العالمي للمتطوعين ٢٠٢٠ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمتطوعين UNV وهيئة بلان وجامعة المستقبل في مصر، ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد العام للمرشدات والكشافة، ومشروع تنمية وطن، ومؤسسة سفراء العمل التطوعي، والهيئة القبطية الإنجيلية.

واستهل الحلقة النقاشية حسن محمد بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، الذي شرح مفهوم التطوع، معربًا عن سعادته بالتواجد في مصر.

وأكد هزاع أهمية الشباب في الوطن العربي مشيرًا إلى أن المنظمات والجمعيات الأهلية تحتاج إلى استبدال القيادات بقيادات شابة لمنحهم فرصة للقيام بدورهم .

وفي كلمته قال الدكتور محمد رفاعي، المدير التنفيذي لجمعية أجيال إنه يتمنى أن يرى العديد من المتطوعين في الفترة المقبلة، مضيفا أن التطوع فكرته أن تكون إنسان يشعر بالأخرين والمتطوع شخص غير مدعٍ بالمرة ويجيد التعامل مع كافة الناس.

وأكد رفاعي أن الجيل الحالي عاصر أحداثا كثيرة لم تحدث منذ ما يقرب من ٢٠٠ عام، أبرزها جائحة الكورونا وهو ماجعل الجيل الحالي أكثر إقبالا على التطوع.

ومن جانبه، قال الدكتور نزار سامي، نائب أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية إن المجلس حمل على عاتقه مسؤولية تغيير وجهة نظر الأفراد والكيانات ناحية المسؤولية المجتمعية لتصبح نظرة إيجابية وأكثر فاعلية من خلال خلق ثقاقة التعلم و التحول والتمكين من خلال رابطة الأعمال المجتمعية.

وأشار نزار إلى أنه من خمس سنوات سابقة لم يكن أحد يعير الاهتمام لمثل تلك المصطلحات لكن مع تقدم التكنولوجيا التي جعلت الجميع متقارب أصبح هناك سهولة في إثراء تلك المفاهيم وتوضيحها للناس.

وأعلن سامي عن إطلاق مبادرة "زيرو بطالة" لايجاد مليون وظيفة على مدار العشر سنوات القادمة لخلق وظائف تخدم المجتمع، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى بالتعاون مع جامعة المستقبل في مصر.

ووجه سامي عدة نصائح إلى الشباب في مجال ريادة الأعمال، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في السيولة المالية في مصر، ولكن أين يضع المستثمر أمواله ولذلك يجب علينا اختيار مجال أو موهبة لنطورها.

وسردت الكابتن أماني خليل، رياضية وأول امرأة عربية حاصلة على لقب "أيرون وومن"، قصة حياتها منذ تعينها في أحد البنوك وحتى حصولها على اللقب.

وخلال التكريم تقدمت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، بخالص الشكر والتحية لشركاء العمل في الافتتاحية وكل فرق المتطوعين المشاركين في الحفل.

وأشارت رزق إلى أن الجميع يعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة وزيادة دور العمل التطوعي، مؤكدة أن المجلس العربي يواصل جهوده لدعم التنمية المستدامة والعمل التطوعي، عبر حزمة من البرامج واتفاقيات الشراكة.

يذكر أن افتتاح الاحتفالية استهل بتقديم واستعراض فقرات الحفل، حيث قدم الحفل بسنت عبدالعزيز مسؤولة العلاقات العامة بنادي التطوع ، ثم تلا ذلك كلمة مروة نصير، مديرة مكتب متطوعي الأمم المتحدة والتي رحبت فيها بالحضور وتحدثت عن أهمية التطوع في العالم، مشيرة إلى ازدياد أعداد المتطوعين حول العالم، حيث يزيد عدد المتطوعين في مصر وحدها على مليون ونصف مليون متطوع.

واستكملت بعد ذلك فقرات الحفل بالفقرة الرياضية التي نظمها فريق مؤسسة سفراء التطوع بقيادة الدكتور صلاح كمال نائب رئيس المؤسسة.

وتضن الحفل فقرة الألعاب الترفيهية، في ظل الإيمان أن الألعاب تعمل على تنمية الفكر وزيادة المعرفة حول أهداف التطوع وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونظم الفقرة هاجر محمد عضو لجنة البرامج بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات ويوستينا عبد الله منسق المشروعات في مركز خدمات التنمية، قبل أن تبدأ الحلقة النقاشية.

وفي ختام الحفل تم استعراض عدد من المبادرات الشبابية الجادة التي عملت خلال جائحة كورونا وتم تكريمها مثل مبادرة "كن مستعد" ومبادرة "نعدي الأزمة" و مبادرة "قد المسؤولية" ومبادرة "توزيع مواد غذائية" وأخيرا مبادرة "الصف الثاني".