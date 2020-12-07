"س" تطلق مسابقة أيمن سلامة للتأليف المسرحي: لكتاب الصعيد فقط

تنظم مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، للعام الخامس على التوالي، مسابقة أفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي، بالتعاون وبدعم من المؤلف أيمن سلامة، على هامش الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقامة بمحافظة أسيوط، خلال شهر مارس المقبل.

وقال الناقد الفني، هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس المهرجان، في بيان صادر منه، إن جائزة هذه المسابقة تبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه مصري، مضيفاً أن هناك شروط يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، وأن يكون المؤلف من محافظات الجنوب ولا يتعدى سنه 45 عاما.

وتابع، "يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، حيث أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 15 فبراير 2021 والتي ترسل على إيميل المؤسسة".

وكانت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع قد نظمت الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى "أون لاين" عبر صفحات ومواقع المهرجان يوم 27 مارس الماضي، احتفالا بيوم المسرح العالمى، وتحديا لفيرس الكورونا الذى أثار الرعب فى العالم.

وقال دكتور حسن عطية، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن التحديات التي فرضتها علينا الظروف، وتماشيا مع القررات الاحترازية التي اتخذتها الدول لسلامة وأمن الوطن، قررنا إقامة مهرجان مسرحي عالمي على الإنترنت، يتضمن عروضا مسرحية من مختلف دول العالم، وأيضا فيديوهات للورش التدريبية في مختلف مجالات المسرح، على صفحات المهرجانين فى وسائل التواصل الاجتماعى، وأيضا الموقع الرسمى للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، تحديا للفيروس ومواجهته بالفن والعروض المسرحية.