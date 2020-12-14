بعد نهاية مسلسل "الهيبة".. الجمهور يطالب تيم الحسن بجزء خامس

طالب الجمهور الفنان تيم الحسن بعمل جزء خامس من مسلسل "الهيبة" بعد انتهاء الجزء الرابع وشهد نجاحا كبيرا.

وكان صُناع مسلسل "الهيبة"، أعلنوا أن نهاية سلسلة "الهيبة"، ستكون من خلال الجزء الرابع، بعد تقديم 3 مواسم ناجحة جماهيريًا.

ولكن سأل تيم الجمهور عبر إنستجرام هل يرغبون في عمل جزء خامس وانهالت عليه التعليقات بالمطالبة بجزء خامس وسادس بسبب الأحداث الشيقة في جميع أحداثه.

وجاءت التعليقات كالتالي :-

"أكيد بنحب جزء خامس وسادس"

وعلق آخر"كل الوطن العربي يريد جزء خامس "

وأضاف آخر "ابدعت واكيد منتظرين "الهيبه"الجزء الخامس

وقال آخر "حابين جزء خامس يكون نهاية سعيدة وليست مفتوحة"

وفي الجزء الأول "الهيبة، شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، الفنان تيم حسن أحداث المسلسل، وفي الجزء الثاني حّل بدلًا عنها، الفنانة نيكول سابا "الهيبة العودة".

وفي الجزء الثالث "الهيبة الحصاد"، قدمّت الفنانة سيرين عبدالنورالدورعوضًا عن "نيكول"، وفي الجزء الرابع "الهيبة الرد" تشارك الفنانة السورية ديما قندلفت في المسلسل بدلًا من "سيرين".

مسلسل "الهيبة"، إخراج سامر البرقاوي، ورشة عمل يشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.

وكان تيم اعلن سبتمبر الماضي عن بدايه مسلسل"العميد" حيث كتب تيم"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلًا: "نبدأ قريبا إن شاء الله مسلسل العميد.. كتابة وإخراج باسم السلكا".كان تيم حسن تعاون مع باسم السلكا في مسلسل الهيبة في أجزائه الثلاث، إلا أنه اعتذر عن تقديم الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.