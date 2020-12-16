مغسل موتى رماها عشان مستعجل.. كشف غموض العثور على ساق في صندوق قمامة

واقعة غريبة شهدتها منطقة العجوزة، كان بطلها مغسل موتى، حيث ألقى ساق أدمية فى صندوق قمامة، بعد بترها من مريض في أحد مستشفيات العجوزة، بدلا من دفنها بموجب تصريح دفن كان يحمله، حيث اعترف أنه ألقى الساق في صندوق قمامة، لانشغاله بأعمال أخرى واستعجاله، وهي الواقعة التى كثفت الشرطة جهودها، لكشف غموضها، على مدار الـ24 ساعة الماضية، حتى تمكنت من كشف ملابساتها كاملة.

البداية كانت من بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالجيزة من الأهالي، مفاده العثور على قدم آدمية ملقاه في صندوق قمامة بأحد شوارع العجوزة، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالواقعة، والذي أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

التحريات التى باشرها ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أوضحت أن الساق «يُسرى» لرجل ومبتورة من أعلى الركبة، ورجّحت التحريات الأولية والفحص أن القطع تم باستخدام آلة حادة «سكين حاد أو ساطور أو منشار كهربائي».

أشرف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، على تنفيذ خطة البحث التى اشتملت على عدة محاور أهمها، فحص كاميرات المراقبة المثبتة أمام المحال التجارية والمنازل القريبة من مكان العثور على الساق، وتكثيف مناقشة السكان والمارة أملا في الوصول لشاهد رؤية أبصر من ألقى الساق فى هذا المكان، فضلا عن مراجعة دفاتر المستشفيات القريبة من مكان الحادث، للوقوف على إجراء عملية بتر لأي مريض فى الوقت الراهن من عدمه، حتى ظهرت المفاجأة.

وأثناء السير فى تنفيذ بنود خطة البحث، تمكنت أجهزة الأمن من التوصل لحل اللغز، حيث كشفت التحريات السرية المكثفة، أن مريضا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، خضع لعملية بتر الساق اليسرى بإحدى مستشفيات العجوزة، وتم تسليمها لمغسل موتى، لتغسيلها ودفنها، وذلك بموجب تصريح دفن صادر عن المستشفى، ويحمل أسباب بتر الساق وبيانات المريض.

أتجه مجهود فريق البحث إلى هدف واحد، وهو تحديد مغسل الموتى، ونجحوا فى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال مغسل الموتى أثناء مناقشته، إنه تسلم «الساق» لدفنها بموجب تصريح دفن، إلا أن أحد معارفه اتصل به وهو فى طريقه، يستعجله لتغسيل ميت، فألقى الساق في صندوق القمامة، وبرر ذلك بقوله: «كنت مستعجل».. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.