ما هو ضغط الهواء المناسب لإطارات السيارة؟.. خبير يوضح

ضغط الهواء المناسب داخل إطارات السيارة، أحد أهم الأمور التي يجب على مالكي السيارات التيقن بشكل دقيق وصحيح عند ضبطه، والذي يختلف من سيارة إلى أخرى حسب الموصى به في كتيب الشركة المصنعة، وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» الاختلاف بين ضغط الهواء في العجلتين الأمامية والضغط في العجلتين الخلفية، وأهم النصائح في اختيار الضغط الأمثل للسيارة، وخطوات المحافظة على الإطارات حتي نهاية مدة صلاحيتها.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد الحناوي خبير السيارات، إن الإطارات أحد أهم أجزاء السيارة والتي يقع على عاتقها الوزن الخاص بالسيارة وما بداخلها، لذا يجب الاهتمام بعمل الصيانات الدورية بكشل دقيق ودائم لعدم وقوع مشاكل تتسبب في وقوع حوادث.

وأضاف: «يعد قياس ضغط الهواء من الأمور التي يجب على على مالك السيارة النظر إليها بعين الاهتمام، لما قد يتسبب في وقوع مشاكل كبيرة منها تآكل الإطارات، سواء كان الضغط مرتفعًا أو منخفضًا.

وأشار «الحناوي»، إلى أن هناك اختلافًا بين ضغط الهواء في العجلتين الأمامية والضغط في العجلتين الخلفية، ويتم اختيار الضغط المناسب لإطارات السيارة إلى ما هو مذكور بكتيب السيارة أو على الملصق داخل باب السائق لتحديد الحد الأعلى أو الأدنى في اختيار الضغط المناسب لإطارات السيارة.

واستطرد: «يتمثل الضغط المناسب للإطارات من رقم 28 وحتي رقم 32، منوهًا إلى أن الاختلاف بين الرقم الخاص بضغط الهواء في فصل الشتاء أكبر درجتين من الرقم المناسب للإطار في فصل الصيف، حيث أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يحدث تمدد للهواء داخل الإطار، ما يؤدى إلى ارتفاع الضغط».