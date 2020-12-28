«شركات الأدوية»: تأثير «كورونا» على القدرة الجنسية للرجال غير مؤكد

نفت شركات الأدوية بالغرف التجارية تأثير فيروس كورونا على القدرة الجنسية للرجال ووصفته بـ"غير المؤكد"، مؤكدة أن أغلب الأعراض تكون خاصه بتأثير على التنفس أو القلب أو الجلطات ولا يوجد دراسات مؤكدة بالتأثير على القدرة الجنسية عند الرجال حتى الآن.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية إن هناك تأييد تام للقاح الصيني بالمقارنة باللقاحات الأخرى في مصر.

وأوضح "رئيس الشعبة" أن فيروس كورونا بدأمع نهاية شهر ديسمبر 2019 فى الصين ولم يكن اى دولة مستعده لمواجهة هذا الفيروس، بالإضافة إلى كان مجهول ولم تكن هناك أي معلومات تجعل هناك رؤية واضحة لمكافحته وكان الخيار الثاني هو السير فى طريق إيجاد خط دفاع داخل جسم الإنسان لمواجهة هذا الفيروس وذلك عن طريق التطعيم.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، بدأت الدول بإجراء بحوث كثيرة للوصول إلى لقاح فى فترة قصيرة لمواجهة هذا الفيروس الشرس فقد وصلت عدد اللقحات إلى أكثر من 200 لقاح وصل حوالى 9 إلى المراحل النهائية من التجارب السريرية وتم السماح بتداول اثنان لشركات امريكية بعد السماح لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهما لهما طريقة عمل تعتبر جديدة فى أسلوب التطعيم انتهت منها بنجاح ونسبة عاليه من الكفاءة وأقل أعراض جانبية وقامت مصر بعمل اتفاقية لتوفير إحدى هذه اللقاحات.

كما تابع: "فى الوقت نفسه كانت مصر وبعض الدول العربية والصين قد قامت بعمل تجارب سريرية على اللقاح الصينى والذى أثبت كفاءه عاليه واعراض جانبيه محدودة جدا وقد قامت مصر بالتعاقد مع شركة سيتوفارم الصينيه لتوفير كميه من اللقاح".

وواصل: "ستقوم وزارة الصحة بوضع خطة لمن سوف يتم إعطاءه هذا اللقاح وسوف يتم اعطاء هذا اللقاح على جرعتين الثانية بعد 21 يوم من الاولى وقد تم إنتاج اللقاح الصينى بطريقه المعتاده وهى انتاج اللقاح من الفيروس بعد اضاعفه ويعتبر اللقاح الصينى اسهل فى النقل و التخزين والتكلفه عن اللقحات الأمريكية".