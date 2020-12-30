«الإقامة الأصلية» للوافد شرط للسماح بمغادرة لبنان

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت كشفت فيه أنَّ المديرية العامة للأمن العام في لبنان سوف لا تسمح اعتبارا من أول يناير 2021 لأي مسافر عربي أو أجنبي (لديه إقامة عمل في لبنان) بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري إلا إذا كانت الإقامة السنوية الأصلية والصالح بحوزته، أو كان جواز سفره مختوما بتسوية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام، فضلاً عن إذا كان موضوع إفادة مغادرة وجواز سفره مختوما بخاتم من قسم المراجعات في المطار.