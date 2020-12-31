مصادر: 5 أيام إجازة في الأسبوع للموظفات بالحكومة

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن حوالي 90% من المصالح والجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، اتخذ رؤساؤها وقياداتها قرارات مهمة بشأن العاملين بهذه المصالح، عقب قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من بين هذه القرارات دراسة منح إجازات استثنائية لـ المرأة العاملة والموظفات العاملات بالحكومة اللاتي لديهن أطفال حتى سن الثانية عشرة من أعمارهم، تصل إلى خمسة أيام، للتفرغ لرعاية الأطفال أثناء وجودهن في المنازل.

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أن رؤساء وقيادات هذه المصالح، استدعوا إدارات الموارد البشرية لوضع تصور وخطة عمل بهذه المصالح، لتعديل نظام التناوب الذي بدأ معظمهم في تطبيقه الأسبوع الماضي، وذلك ليشمل منح امتيازات أكثر للمرأة العاملة، ومن بينها زيادة عدد أيام الإجازات لها لتكون ثلاثة أيام، بجانب يومي الجمعة والسبت ليصبح إجمالي عدد أيام الإجازات أسبوعيا، خمسة أيام، على أن تقوم الموظفات اللاتي تنطبق عليهن الشروط ولديهن أطفال حتى 12 عاما، بالعمل يومين في الأسبوع.

وتابعت المصادر: أن إدارات الموارد البشرية ستتلقى الأوراق والمستندات والوثائق الرسمية التي تثبت أن الموظفات التي ستحصل على 5 أيام إجازة لديهن أطفال في المدارس حتى عمر 12 عاما.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ العمل يومين، وإجازة 5 أيام للمرأة العاملة التي تعول أطفالا دون الثانية عشرة، الأسبوع بعد القادم على أقصى تقدير، لحين وضع خطة العمل، خاصة في المصالح الحكومية التي ترتبط بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، وحتى لا يحدث أي خلل في هذه المصالح.