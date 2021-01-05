الإنجيلية تحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد

تقيم الطائفة الإنجيلية في مصر، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، احتفالها الرسمي هذا العام بعيد الميلاد المجيد، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالكنيسة الإنجيلية في قصر الدوبارة بوسط القاهرة، ويترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، بمشاركة الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق ترنيم الكنيسة، فضلا عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية.

الطائفة: لن نستقبل ضيوفا خلال الاحتفال

واعتذرت الطائفة الإنجيلية في مصر عن استقبال أي مسئولين آخرين أو ضيوف، مشيرة إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام سيتم دون حضور شعبي، في إطار تداعيات الموجة الثانية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الطائفة الإنجيلية، أن الاحتفال الذي يقام طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سيذاع على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية فضلا عن البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

زكي: رسالة الميلاد هي الطمأنينة

وكان القس أندريه زكي، أصدر ما سمي برسالة الميلاد في فيديو له تم بثه على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: عام 2020 من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة.

وقررت الطائفة الإنجيلية في مصر، تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس الطائفة، حتى منتصف يناير الجاري، والسماح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة للوقاية من كورونا، وتم تفويض رؤساءَ المذاهب والمجامع في تعليقِ العبادة يوم الأحد متى تطلَّب الأمرُ ذلك.

ومن المقرر أن تحتفل غدا الأربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد، حيث تقام القداسات بحضور الكهنة والشمامسة فقط.