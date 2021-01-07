ضبط «اللمبي» المتهم بطعن أمين شرطة في بنها

ضبطت مباحث القليوبية، سائق «توك توك»، متهم بطعن أمين شرطة بمنطقة كفر الجزار بدائرة مركز بنها، وجرى إحالة المتهم للنيابة، اليوم، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة للمعمل الجنائي، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة أمين الشرطه المصاب لسماع أقواله.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا أفاد بطعن سائق «توك توك»، أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار.

انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وتبين أنه أثناء تنظيم حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار للتفتيش على ارتداء الكمامات، حاول أمين شرطة استيقاف «توك توك»، فقام سائقه بطعنه وفرا هاربا.

جرى نقل المصاب للمستشفى، وحددت الأجهزة الأمنية هوية المتهم حيث تبين أنه شاب عمره لا يتجاوز 20 عامًا، يدعى«م.ع»، وشهرته «اللمبي».

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام أمين الشرطة بإستيقاف مركبة توك توك بدون لوحات قام قائده بالتشاجر مع أمين الشرطة بمعاونة اثنين آخرين كانا برفقته، ثم طعن المتهم أمين الشرطة بسلاح أبيض، وفرا هاربا.

وقال مصدر أمني إن حالة أمين الشرطة مطمئنة وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.