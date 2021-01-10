إخلاء سبيل أم قيدت ابنها في شجرة بالشرقية: مريض عقلي وخايفة عليه

قررت نيابة مركز فاقوس، منذ قليل، إخلاء سبيل الأم التي قيدت ابنها بالحبال في شجرة، خوفا من هروبه بقرية كفر عمار.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد برصد ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ظهر خلاله شاب مقيد بالحبال في شجرة وسط أراضي زراعية بالقرب من المقابر.

وتبين أن الشاب يُدعي السيد 28 عاما، معاق ذهني، وأن والدته ثريا كامل، 51 عاما، هي من قامت بتقييده خوفا من هروبه.

وقالت الأم بأن زوجها هجرها منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبحت هي المسؤولة عن ابنها المعاق ذهنيا «السيد» 28 عاما، موضحة أنها تضطر للعمل في أرض زراعية حتى تستطيع الإنفاق على نفسها وعلى ابنها.

وأشارت إلى أنها تضطر إلى ربط ابنها بـ«الحبل» طوال ساعات عملها لمساعدته للترويح عن نفسه بالخروج من المنزل من ناحية، ومن ناحية أخرى تضمن عدم خروجه بمفرده وتغيبه عن المنزل، حيث إنه غير مدرك لتصرفاته أو أفعاله.

ووجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، مدير إدارة فاقوس الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين بالإدارة، ببحث حالة الشاب المعاق ذهنيا، الذي اضطرت والدته لتقييده بالحبال خوفا من هروبه وتقديم الرعاية اللازمة له، بناء على توجيهات نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأفادت مديرية التضامن الإجتماعي، خلال بيان لها، أنه بعد البحث اتضح أن المواطنة مطلقة، تبلغ من العمر 52 عاما، وتتقاضى معاش ضماني، ولديها ابن عمره 26 عامان مريض عقلي يعاني من نوبات صرع، ويعيشان مع الجد لأمه، والابن يحصل على معاش من التضامن.

وقام وكيل الوزارة بتكليف رئيس الوحدة بعمل بحث لتقديم مساعدة من مؤسسة التكافل، وتكليف رئيس مكتب تأهيل المعاقين بفاقوس لعمل كارنيه خدمات متكاملة للابن، وتأهيله وتقديم الدعم النفسي له، كما أوصى وكيل الوزارة جمعية الأورمان بإعادة إعمار المنزل المقيمين به.