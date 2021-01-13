الديهي: مصر تواجه أعتى التحديات في تاريخها.. «بلاش نفسنة من النواب»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أمس، كان يوم مفصلي وتاريخي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث شهد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، مشددًا على أن الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أدارت الجلسة الافتتاحية ببراعة وحنكة متوقعة، وتم انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسًا لمجلس النواب الجديد، كما أن جبالي في كلمته عقب فوزه برئاسة المجلس، أعاد للغة العربية بهاءها على منصة البرلمان المصري، مهنئا رئيس البرلمان الجديد، وأعضاء المجلس.

نشأت الديهي: البرلمان به أكبر تمثيل للمرأة والشباب

وأضاف «الديهي» ، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أنه شعر خلال متابعته للجلسة الافتتاحية أن هناك تغيير حدث في شكل البرلمان، فهذا برلمان شبابي وهناك تدفق لدماء جديدة، وهذا هو الطريق السليم لاكتشاف مواهب برلمانية، حيث أن البرلمان به أكبر تمثيل للمرأة والشباب وممثل بحق لجميع فئات الشعب المصري.

نشأت الديهي: عضوية البرلمان تكليف وليس تشريف

وشدد الإعلامي، على أن عضوية البرلمان تكليف وليس تشريف، فهي عمل سياسي صعب ويحتاج لجهد كبير، داعيًا لجميع أعضاء البرلمان بالتوفيق، مناشدًا بإتاحة الفرصة للبرلمان للقيام بدوره وتفريغ طاقات الشباب الموجودة به وإخراج أفضل ما فيه، معقبًا على انتقاد أعضاء البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية، قائلًا: «بلاش نفسنة».

ساعدوا أمتكم على مواجهة التحديات ونحن مرفوعي الرأس

ووجه رسال لأعضاء البرلمان الجديد، قائلًا: «مصر تواجه أعته التحديات في تاريخها، ساعدوا أمتكم على الخروج من هذه التحديات ونحن مرفوعي الرأس، مع الرقابة على الحكومة دون اشتباك أو ارباك» .