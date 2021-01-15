ضبط المتعدين على أحد ذوي الهمم بعد تهديده بالانتحار: صوروه فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة «مقطع فيديو» تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، يظهر تضرر أحد الأشخاص من ذوي الهمم من قيام عدد من جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وتعرضه للاضطهاد، ومراودته لفكرة الانتحار.

وووفق بيان أمني، قامت الأجهزة المعنية بالوزارة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي إلى تحديد هوية الشخص، حيث تبين أنه صاحب محل لبيع الأدوات الصحية «سباك»، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وبمناقشته أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين 6 أشخاص (جيرانه بالمنطقة محل سكنه) لقيامهم بالتعدي عليه وذويه بالسب، حال قيام أحدهم بمضايقة نجلته «من ذوى الإحتياجات الخاصة» والتنمر عليها، والتعدي على زوجته أيضا بالسب، وكذا حصولهم على إيصال أمانة سبق وأن حرره لمالك المحل، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.