سقوط 8 قتلى و15 مصابا في تفجيرين انتحاريين بالعراق

أعلنت قيادة «عمليات بغداد»، اليوم، عن سقوط قتلى ومصابين بانفجار انتحاري مزدوج في «ساحة الطيران» وسط العاصمة العراقية «بغداد».

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، إن حصيلة الهجوم الانتحاري في «الباب الشرقي» ارتفعت الى 8 قتلى و15 مصابا.

وقال مدير إعلام العمليات العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة «واع» العراقية: إن انفجاراً مزدوجا ًوقع في ساحة الطيران.

وأضاف العزاوي، أن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى ومصابين عراقيين.

وكان مصدر أمني، قال في وقت سابق من اليوم، إن التفجير ناجم عن عملية انتحارية، وسط محلات لبيع الملابس، في «باب شرقي» وسط بغداد.

من جانبها، أشارت شبكة «رووداو» الإعلامية، إلى الانفجار تسبب بأزمة مرورية على جسر الجمهورية باتجاه «ساحة الطيران».