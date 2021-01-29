سيدة الحوامدية باكية: جوزي طلب من أخوه يغتصبني ووقف يصورني فيديو

«جوزي إنسان معندوش نخوة ولا رجولة، وصل به الحال أنه يجيب أخوه ويغتصبوني ويصوروني فيديو، طلب من أخوه يعاشرني بعد ما ضربوني وهو كان واقف يصورني فيديو وقال أخويا أحسن من الغريب»، تلك الكلمات المؤلمة نطقت بها سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، أمام النيابة العامة، خلال التحقيق في جريمة اغتصابها وتصويرها فيديو وإجبارها على توقيع 5 إيصالات أمانة على بياض داخل مسكن الزوجية في الحوامدية بسبب شك زوجها في سلوكها.

المجني عليها: زوجي شكاك وكل شوية يقولي كنتي مع عشيقك

وتحدثت السيدة باكية خلال جلسة سماع أقوالها أمام النيابة العامة بقولها، إن زوجها كان يشك في سلوكها بشكل مستمر، وكلما تأخرت خارج المنزل كان يقول لها «كنتي مع عشيقك»، وأنه لم يثبت ذلك وأن كل ما قاله عبارة عن شكوك ليس لها أي أساس من الحقيقة، وأنها تحدثت معه كثيرًا وطالبته بالتخلي عن تلك الشكوك لأنها تحافظ على عرضها وتخاف من الله ولم ترتكب مثل هذه الأفعال، لكنه لم يقتنع.

الزوجة: كنت في زيارة أختي ولما رجعت أغتصبوني

وأضافت الزوجة في حديثها، أنها كانت في زيارة شقيقتها وتأخرت لمدة ساعتين وعندما عادت كان هاتفها مغلقًا بسبب انتهاء الشحن فيه، لكنها وجدت زوجها وشقيقه في مسكن الزوجية واعتديا عليها بالضرب سويًا وأجبراها على توقيع إيصالات أمانة على بياض، مضيفة «طلب زوجي من شقيقه أن يعاشرني بعد أن قيداني في غرفة النوم وبالفعل اغتصبي شقيق الزوج لمد 10 دقائق، وأقام معي علاقة جنسية تامة وكان زوجي واقفًا يمسك بهاتفه ويصور بالفيديو، زاعمًا أنه بهذا التصرف سوف يكسر عيني حتى لا أتأخر خارج المنزل» أو تجادله في أي أمر يطلبه منها، لكن السيدة هربت من منزل الزوجية بعد انصراف زوجها وشقيقه وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة فألقي القبض عليهما وقررت النيابة حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.