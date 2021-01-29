دنيا عبالعزيز: «دوري في المسلسل الجديد فيه بهجة»

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إن دورها في مسلسل «البرنس» بطولة الفنان محمد رمضان، كان بالنسبة لها «فرصة»، إلا أن حدوث أزمة صحية لوالدتها، في تلك الفترة، وحزنها عليها، منعها من الاستمتاع بشكل جيد خلال فترة العمل على المسلسل الذي جرى إذاعته رمضان الماضي.

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنهها ظهرت في المسلسل في دور زوجة «فتحي» الذي لعب دوره الفنان أحمد زاهر، وظهر خلال أحداث المسلسل كأسوأ شقيق في أشقاء «رمضان البرنس»، كما ظهرت هي في دور المغلوب على أمرها، مشيرة إلى أن حزنها على والدتها ساعدها في تقمص ذلك الدور بشكل جيد.

وأوضحت أن شخصيتها الجديدة في المسلسل الجديد سيختلف عن دور «شيماء» والتي ظهرت بها في مسلسل «البرنس»: «بما إن الناس اتعاطفت مع شيماء السنة اللي فاتت، فالسنة الجديدة هيكون فيها بهجة».

وأكدت أنها كانت تعمل حتى تستمع لرأي والدتها في الأعمال الدرامية التي ستظهر فيها، إلا أن غياب والدتها بسبب الوفاة، سبب لها حالة من عدم القدرة على التعامل أو الرغبة في أي شئ منذ فترة: «كان القرار أني مش عايزة حاجة، ومش عايزة اشتغل، ومكنتش عايزة حاجة خالص».

وأشارت إلى أن الجمهور بات يتمتع بوعي كبير بالنسبة للفنانين في مختلف الأدوار، حيث بات يهتم بالديكور الخاص بالمسلسل أو ملابس الفنانين.

ولفتت إلى أن الفنانة إلهام شاهين كان لها عظيم الأثر في الوقوف بجانبها قبل وفاة والدتها، وكانت دائمة الزيارة لها ودعمتها أيضا في العودة مرة أخرى إلى الأعمال الفنية: «اللي جم فكراهم واللي مجمش مش فكراهم، ومكنتش متوقعه حاجة أو عايزة حاجة، ولكن لما الاقي حد واقف جنبي وبشكل كبير وعلاقتنا مش جامدة أوي كان لازم أحس أن فيه حاجة مختلفة، ولحد دلوقتي بتسأل، ودي حاجة مش هقدر أنساها».