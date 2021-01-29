إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادثي تصادم أحدهما بالطريق الصحراوي الغربي والآخر أول مطلع الكوبري العلوي من ناحيه صينية الوسطى دائرة مركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارين أحدهما من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي ووقوع مصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من «شريف حجاز» 24 سنة مقيم بالعدوة في محافظة المنيا، أيمن حنيدة محمد 31 سنة مقيم بالعدوة التابعة لمحافظة المنيا، عبد العزيز محمد عبد العزيز، 33 سنة، مقيم بالعدوة في المنيا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحالتهم جيدة.

ومن ناحية أخرى، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل ووقوع مصابين.

بالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل دون أرقام وذلك بمطلع الكوبري العلوى من ناحية صينية الوسطى.

أسفر الحادث عن إصابة سائق الموتوسيكل، ويدعى شهاب باسم حامد، 32 سنة، مقيم بمدينة أسيوط الجديدة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الإيمان، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن أسيوط واحدة من أكثر محافظات الجمهورية التي تشهد حوادث مرورية مميتة، لأسباب تتنوع ما بين سوء حالة الطرق وعدم صيانتها، أو تجاهل معايير السلامة، أو عدم الالتزام بقوانين المرور، فضلاً عن انتشار المطبات والحجارة فى منتصف الطريق وبصورة عشوائية، التي تصطاد ضحاياها يومياً، وسط الظلام الذي يخيم على غالبية الطرق خلال الليل.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إنه لا يخلو يوم من بلاغات بوقوع حادث أو اثنين على طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي في أسيوط، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي وحتى الآن راح ضحية هذه الحوادث قرابة 250 مواطنا، ويتضاعف العدد عشرة مرات بالنسبة للمصابين.

ولفت إلى أن غالبية الحوادث تكون لسيارات أجرة «ميكروباص»، خاصةً تلك التي تنقل المواطنين من المراكز إلى بندر المحافظة.