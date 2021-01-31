إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بقليوب

أصيب شخصان في مدينة قليوب في مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، حيث تعدى كلاهما على الآخر خلال جلسة لإنهاء الخلافات الزوجية لشقيقة إحداهما مع زوجها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، ونُقل المصابان للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية بلقس مركز قليوب.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبالفحص تبين أنها حدثت بين «سلام ج ع» 26 سنة، ومصاب بجرح نافذ بالصدر، و«خلف ا م»، 33 سنة، وزوج شقيقة الأول، ومصاب بجرح قطعي بالرأس، وذلك أثناء تواجدهما بمنزل الثاني لإنهاء خلاف عائلي، إذ حدثت مشادة تطورت لمشاجره تعدى كل منهما على الآخر بالضرب، فيما تعدى الثاني على الأول بمطواة أخذها منه وتعدى عليه هو الآخر محدثين ما بهما من إصابات.

وضُبط الطرفان وتم تحويلهما لمستشفى قليوب لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات.

وفي وقت سابق، لقي خفير مصرعه إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لمسجل خطر شقيق زوجة المجني عليه، حيث أطلق المتهم على المجني عليه طلق ناري أودى بحياته، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث.