«صبحي»: تعديل قانون الرياضة قريبا.. و«غالي» يطالب بفكر خارج الصندوق

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيجري تعديل بعض مواد قانون الرياضة، خلال الفترة المقبلة.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمود حسين، لدراسة بيان الوزير الذي ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي.

من جانبه طالب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بأفكار خارج الصندوق لتعظيم موارد الوزارة، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمنظومة الرياضية والشبابية.

واجتمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة بيان الوزير لعرض الموقف التتفيذي للوزارة في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».

وتحدث حسام غالي، عن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، متسائلا: «هل إعداد البطل تدريب فقط بدون مسابقة؟، مينفعش بدون تحدي وبطولة، ويمكن أن يكون المشروع مرتبطا بنجم أو بطل، لذلك هذا الموضوع يحتاج لتفسير».

وتابع: «من يوم ما وعيت على الدنيا، مراكز الشباب هي مشكلة الرياضة، لو الغرض من مركز الشباب الممارسة فهي ممكن تتحقق في الشارع والمدرسة، أما لو هي لتربية نشء وتثقيف شباب، فهي مسؤولية وزارات وجهات مختلفة بالتكاتف والتنسيق مع الشباب والرياضة».

ورأى غالي، ضرورة تنظيم المؤتمرات الشبابية في كل المحافظات من قبل وزارة الشباب والرياضة، على غرار مؤتمر الشباب الذي أقيم أكثر من مرة، ويجري تنظيمه برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية هذه المؤتمرات لدعم وتشجيع الشباب.

كما طالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بالاهتمام بالسياحة الرياضية، في ظل امتلاك مصر، مقومات لذلك، واستغلال المناسبات الرياضية العالمية التي تنظمها مصر، متابعا: «لم نشعر بشيء ملموس سوى تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لليد، وكأس الأمم الأفريقية».

ودعا النائب حسام غالي، إلى ضرورة الاهتمام بتنمية موارد الأندية الرياضية، والبحث عن آليات وأفكار لتعظيم الموارد.