«النواب» يرفض إلغاء الحبس في قانون المرور ويترك العقوبة لتقدير القاضي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، برفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس لكل من ينزع الملص الإلكترونى للسيارة.

وقال النائب أيمن أبو العلا: إن العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملص الإلكتروني.

العقوبة حسب خطورة الجريمة

وأعترض النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملص الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، وأكد أبو هميلة، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.

ومن جانبه، اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع رأي النائب محمد أبو هميلة، فيما يخص تقدير الحبس أو الغرامة ورده إلى أمر يكون متروكا للقاضي، قائلا: "مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها"، ونصت الماد (75) علي أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة ، أو عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، سواء كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، واعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المرور.