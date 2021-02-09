رسميا.. «المحامين» تقرر تصعيد محمد راضي مسعود محل الراحل «عبد الغني»

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن قرار النقابة العامة للمحامين بحلول الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له الأستاذ سيد عبد الغني.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى شهادة وفاة المرحوم الزميل الأستاذ سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، والذي انتقل ـ يرحمه الله ـ إلى الرفيق الأعلى في 5/1/2021.

وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة / 142 من قانون المحاماة، على وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع وجوب مراعاة حكم المادة / 131.

وحيث استبان من الاطلاع على نتيجة الانتخابات التي عقدت في 15 مارس 2020، أن المرشح التالي للناجحين الحاصل على أعلى الأصوات التالية فيها، هو الأستاذ محمد راضي مسعود، وسيادته من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

وأنه بالاطلاع على الدعوة الموجهة من الأستاذ الأمين العام لنقابة المحامين في 24/1/2021 ـ بوجوب سرعة التصعيد لمقتضيات العمل، ومن ثم العرض على النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بالتمرير.

وحيث وافق من أعضاء المجلس ـ على تصعيد الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي بالنقض ـ الآتون بعد: ــ

1ـ الأستاذ محب المكاوي.

2ـ الأستاذ يحيى التوني.

3ـ الأستاذ حسين الجمال.

4ـ الأستاذ محمود الداخلي.

5ـ الأستاذ عبد الحفيظ الروبي.

6ـ الأستاذ عبد المجيد هارون.

7ـ الأستاذ محمد الكسار.

8ـ الأستاذ أبو بكر الضوة.

9ـ الأستاذة فاطمة الزهراء.

10ـ الأستاذ صلاح سليمان.

11ـ الأستاذ محمد أحمد نجيب.

12ـ الأستاذ محمد عبد الوهاب.

13ـ الأستاذ أسامة سلمان.

14ـ الأستاذ محمد فزاع.

15ـ الأستاذ سيف حماد.

16ـ الأستاذ عيسى أبو عيسى.

17ـ الأستاذ على الصغير.

18ـ الأستاذ النقيب / رجائي عطية.

لما تقدم

وحيث يمثل الموافقون أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة، وفيهم النقيب.

وحيث لم يصلنا أي اعتراض من أحد من أعضاء المجلس.

لــــــــــــذلك

نعلـن قرار النقابة العامة:

حلول الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له الأستاذ سيد عبد الغنى.