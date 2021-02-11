«التصالح حياة» في 20 محافظة لمساعدة غير القادرين لسداد مخالفات البناء

رغم الجهود التي تقوم بها الدولة في ملف التصالح بمخالفات البناء، إلا أنها لم تغفل الأسر الأكثر احتياجا غير القادرة على تحمل قيمة التصالح، ففي اطار تنفيذ توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم اطلاق مبادرة التصالح حياة، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا، ودعم استقرار المواطنين في منازلهم والتخفيف من وطأة تنفيذ اجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

تحميل قيمة التصالح في مخالفات البناء

وقررت مؤسسة حياة كريمة، توفير «150 مليون جنيه»، لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، لذا تم اختيار 20 محافظة ما بين الأكثر احتياجا وما بين الأكثر تضررا من تنفيذ اجراءات التصالح.

واطلقت مبادرة «التصالح حياة»، في 25 سبتمبر الماضي، حيث تم توفير التمويل والتحرك سريعا على كافة الأصعدة لتكوين قاعدة بيانات ووضع معايير للاستحقاق ودراسة كافة الأبعاد القانونية.

وكذلك تحديد الشركاء والفاعلين كمؤسسة صناع الخير ووزارتي التضامن والتنمية المحلية، والمحافظين والمحليات وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة التنفيذ.

تم وضع آليات التنفيذ بالتنسيق مع الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمحليات والمحافظات وبدء التنفيذ أول نوفمبر 2020، وفي خلال شهرين استفاد منها 2136 أسرة على مستوى 20 محافظة من أجمالي حالات.

وتم وضع آليات التنفيذ بالتنسيق مع الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمحليا، وليست مبادرة «التصالح حياة» هي الوحيدة ضمن مبادرات حياة كريمة، حيث توجد «مبادرة رد الجميل».

الهدف من مبادرة حياة كريمة

وتهدف مبادرة حياة كريمة، إلى تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمراف، وكذلك البنية التحتية «الطرق والنقل، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والانارة العامة، والغاز الطبيعي والاتصالات.

توفير تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا بدءًا من سكن كريم وصحة جيدة وتمكين اقتصادي واجتماعي بجانب توعيتهم للحفاظ على استمرارية التنمية الموفرة لهم، وكذلك سد الفجوات التنموية بين القرى بهدف توحيد معايير الفقر من أجل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.