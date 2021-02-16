اليوم.. الأنبا أغاثون يرد على تعاليم «تيمون السرياني»

طالب عدد من الأقباط ورجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمحاكمة ومحاسبة الراهب تيمون السرياني، الذي عين في 14 سبتمبر الماضي، كاهنا للخدمة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول وراعيا للطائفة القبطية الأرثوذكسية في دولتي لبنان وسوريا، بسبب ما قيل عن «تعاليمه الخاطئة».

مطرانية مغاغة: تعاليم الراهب مناهضة لإيمان وعقائد الكنيسة

وأعلنت مطرانية مغاغة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، أن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، سيرد اليوم الثلاثاء، على التعاليم الخاطئة للراهب تيمون السرياني، من خلال برنامج التعليم والعقيدة الذي يذاع على صفحة المطرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال بيتر إلهامي، المتحدث الإعلامي للمطرانية: «نظرا للتعاليم الخاطئة التي يروج لها الراهب تيمون السرياني علانية، والمناهضة لإيمان وعقائد الكنيسة وخاصة أنه مكلف بخدمة ورعاية وسط المخدومين، جاءت إلى الأنبا أغاثون مطالبات كثيرة من بعض الآباء والخدام والشعب، بالرد على تلك الأخطاء التعليمية، لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي نشرها هذا الأب الراهب، ووعد الأسقف بأنه سيقوم بالرد عليها، من خلال برنامج التعليم والعقيدة».

التعاليم الخاطئة داخل الكنيسة

والراهب القس تيمون السرياني، يحسب بحسب عدد من النشطاء الأقباط على ما اصطلح عليه «التيار المستنير داخل الكنيسة»، إلا أنّه سبق وحذّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 2010 من كتاب له باسم «العذراء أمي»، جرى إصلاح بعض ما فيه ثم طُبِع ثانية، إلا أنّ بعض الأخطاء ظلَّت فيه.

وتعاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مما اصطلح عليه خلال السنوات الماضية تحت عنوان «التعاليم الخاطئة»، وهي قضية تطفو على السطح كلما اقترب موعد انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه السنوي برئاسة البابا تواضروس الثاني، في مارس المقبل، بعد تأجيل دام لمدة عام، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.