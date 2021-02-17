كيفية التقديم «أون لاين» على طلب لتركيب عداد كودي

يعاني البعض من فاتورة الكهرباء العالية خاصة بالنسبة لنظام الممارسات، وهو ما دفع الكثيرين إلى اللجوء لتركيب العداد الكودي، والتي لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

وتقدم «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، خطوات تقديم طلب لتركيب عداد كودي أونلاين من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، نقلا عن «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، حيث أوضحت خطوات تقديم طلبًا إلكترونيُا لتركيب عداد كودى عبر منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية.

كيفية تقديم طلب لتركيب عداد كودي أون لاين

في البداية عليك الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــا، وهي منصة تابعة لوزارة الكهرباء.

قم بتسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الإلكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

قم بالنقر على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، والضغط على طلب جديد أو الدخول من هنـــــا، واستيفاء البيانات الآتية:

الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

اختر نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

قم بإرسال صور للعقار من الخارج.

وأرفق صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثم انقر على خيار إرسال الطلب.

إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد، وإذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق على توفيق أوضاع المنشآت المخالفة التي تم توصيل التيار الكهربائي لها بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.