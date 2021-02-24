مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستحقة عند فتح باب التسجيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تلقي دفعة جديدة من لقاح كورونا المستجد من التحالف الدولي للقاحات «جافي»، وبعدها سيتم فتح الباب التلقيح للفئات الأخرى من المواطنين إلى جانب كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وفي التقرير تقدم «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية، التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مجال الصحة، الفئات المستحقة للقاح، وفقًا للأولوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وخطوات الحصول علي التطعيم وفق بيانات وزارة الصحة المصرية.

الفئات المستحقة للحصول على اللقاح

ووفق بيان وزارة الصحة، فإنه سيتم التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة، إلا أنه سيكون هناك أولويات في اختيار الفئات، سيتم توزيعه بشكل مجاني على المواطنين وهي كالآتي..

الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي، والأورام السرطانية.

الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات وليس لجميع الأطباء.

كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويقيمون في دور الرعاية، نظرًا لأنهم يعيشون ضمن تجمعات.

خطوات الحصول على اللقاح الصيني

ويمكن الحصول على اللقاح من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، واتباع الإجراءات المطلوبة..

التسجيل عبر الموقع المخصص، أو الحضور إلى المركز الطبي المخصص لإعطاء لقاح كورونا.

بعد التسجيل والتأكد من أن المواطن هو ضمن من يستحقون اللقاح في المرحلة الأولى، سيتم تحديد موعد للتقييم وتلقي جرعات اللقاح في المراكز المختصة.

عند دخول الشخص للحصول على اللقاح، يتم قياس درجة حرارة المواطن، والتنبية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مثل ارتداء كمامة.

يتوجه الشخص إلى مكتب التسجيل الإلكتروني، لمراجعة البيانات والتحقق من شخصية المواطن، والمستندات المطلوبة، واستلام الموافقة.

يتم شرح طريقة الحصول على التطعيم، وخطوات الواجب اتباعها، واستكمال البيانات الرئيسية.

يتوجه المواطن إلى العيادة للحصول على الجرعة الأولى من التطعيم.

يتم إعلام المواطن بموعد الجرعة الثانية من التطعيم بعد 21 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة، عن التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة، لافته إلى أنه بعد التسجيل، سيصل رسالة نصية تحدد للمواطن موعد ومكان الحصول على اللقاح، كما أنه يمكن التوجه لأقرب مستشفى للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى تسهيلًا على المواطنين الذين لا يستطيعوا التسجيل بأنفسهم عبر الموقع.