ضبط بلازما بشرية وأدوية بمخزن غير مرخص في حملة بالدقهلية

شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي في محافظة الدقهلية حملات تفتيشية مكثفة على عدد من الصيدليات في مدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة والمخالفة للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص.

تم تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة، وردع المخالفين، وتشديد الرقابة على سوق الدواء.

إقرأ أيضا .. ضبط أدوية مهربة ومجهولة داخل 3 صيدليات بالإسكندرية

وجرى شن حملة مشتركة من التفتيش الصيدلي بالإدارة، مع مباحث التموين، وتم مداهمة مخزن غير مرخص بمدينة المنصورة، وأسفر تفتيش المخزن عن العثور على عدد 7 أصناف من الأدوية المتنوعة، ما بين مضادات حيوية وبلازما بشرية، وعبوات أقراص، وبلغ عدد الوحدات حوالي 1100 وحدة.

وتنوعت مخالفات الأدوية ما بين كونها مسجلة بوزارة الصحة المصرية ولكنها في مكان غير مرخص، وما بين مخالفة للمواصفات القياسية، كما عثرت الحملة على كميات كبيرة من الأدوية التي تتطلب حفظها في درجات حرارة منخفضة، مخزنة خارج الثلاجة في درجات حرارة غير مناسبة.

وبالمرور على إحدى الصيدليات، تبين وجود مخالفة بيع أدوية بالجملة، مخالفاً للمادة 32 من قانون مزاولة المهنة، وعدم وجود المدير المسئول، وتم التحفظ علي الأصناف وتسليمها إلى الحملة المرافقة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ومن جانبه، شدد وكيل وزارة الصحة على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية، ومنافذ تداول الأدوية، ومتابعة الاشتراطات والضوابط، والتصدي لكافة أنواع الغش والتهريب والإتجار غير القانونية.